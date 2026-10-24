Jubel in der Westfalenhalle: Der deutsche Dartsprofi Martin Schindler gewinnt sein EM-Achtelfinale. Wenig später zieht auch Turnier-Favorit Luke Littler in die nächste Runde ein.

Dortmund (dpa) – Darts-Überflieger Luke Littler ist seiner Favoritenrolle bei der Europameisterschaft auch in seinem Zweitrunden-Duell gerecht geworden und ins Viertelfinale eingezogen. Der 19 Jahre alte Brite setzte sich in Dortmund mit 10:5 gegen seinen Landsmann Nathan Aspinall durch. Littler lag früh mit 4:0 in die Führung, sein Erfolg geriet nie in Gefahr.

Lokalmatador Martin Schindler bekam es nach seinem knappen Sieg gegen Wessel Nijman in der ersten Runde mit Jermaine Wattimena zu tun. Dieses Mal löste er seine Aufgabe souverän und gewann unter dem Jubel des Publikums in der Westfalenhalle mit 10:4. Im Viertelfinale trifft der Deutsche, der seinen ersten Major-Titel gewinnen könnte, auf den Sieger der Partie Jonny Clayton gegen Josh Rock.

Schindler am Sonntag ab 16.15 Uhr im Einsatz

In Niko Springer war ein weiterer Deutscher im Einsatz. Der 26-Jährige scheiterte jedoch schon tags zuvor an seiner Auftakthürde: Er unterlag Clayton mit 3:6.

Der vierte und damit letzte Turniertag in der Westfalenhalle beginnt um 13.00 Uhr. Den Anfang machen Ross Smith und Luke Woodhouse, der Gian van Veens Traum von der Titelverteidigung platzen ließ (6:10). Schindlers Viertelfinale ist für 16.15 Uhr angesetzt. Das Finale findet um 22.00 Uhr statt. Der neue Europameister erhält bei der 19. Auflage 150.000 englische Pfund, umgerechnet rund 179.000 Euro.