Einfach mal hinlegen: Je länger der Flug, desto drängender ist dieser Wunsch. Leere Sitzplätze sind dann verlockend - ungefragt sollte man sich dort aber nicht breitmachen. Welche Regeln gelten.

Berlin (dpa/tmn) – Im Flugzeug bleiben die Plätze neben einem frei. Wie schön, da kann man sich quer über die Sitzreihe langmachen! Oder?

Es kommt darauf an. Anspruch hat ein Passagier nur auf den gebuchten Sitzplatz. Grundsätzlich verboten sei die Nutzung benachbarter Plätze aber nicht, teilt der deutsche Luftverkehrswirtschaftsverband BDL auf Anfrage mit. Passagiere sollten sich nur nicht ungefragt breit machen, denn am Ende entscheidet das Bordpersonal.

So handhabt das etwa Deutschlands größte Airline Lufthansa: Die Nutzung freier Nachbarplätze müsse vorab mit der Kabinencrew abgestimmt werden, so eine Sprecherin. Die Crew entscheide situativ, auch weil freie Plätze im Laufe eines Fluges aus operativen Gründen wieder benötigt werden könnten. Beispielsweise, wenn ein anderer Gast umgesetzt werden müsse.

Liegen erlaubt? Darauf bitte achten

Grundsätzlich gilt: Während des Rollvorgangs, des Starts und der Landung ist das Liegen über mehrere Sitze nicht möglich. Während dieser Phasen müssen Fluggäste aufrecht und angeschnallt auf den Sitzen sein. In der Economy-Class müsse außerdem bei Turbulenzen stets eine aufrechte, angeschnallte Position eingenommen werden, dies sei durch die Sitzzulassung bedingt, heißt es vonseiten der Lufthansa.

Darf man liegen, dürfen Kopf und Füße zu keiner Zeit in den Gang ragen. Und: Wer seine Füße auf der Sitzfläche ablegen will, sollte natürlich die Schuhe ausziehen, falls es keine separate Auflage gibt.

Teilweise kann man Reihen zum Liegen auch buchen

Wer nicht auf den Zufall freier Nebenplätze und die Kulanz der Crew angewiesen sein will, kann bei einigen Airlines auf allen oder ausgewählten Langstreckenflügen in der Economy-Klasse komplette Sitzreihen buchen, also drei oder gleich vier Sitze nebeneinander. Dann bekommt man in der Regel auch eine Auflage für die Sitzreihe, Kissen und Decke. Teils gibt es auch speziell fürs Liegen ausgelegte Gurte dazu.

Bei Lufthansa etwa heißt das Angebot «Sleeper's Row», bei Air New Zealand «Skycouch», bei Vietnam Airlines «Sky Sofa», bei All Nippon Airways «Couchii». United will 2027 die «United Relax Row» einführen.

Die Ticket-Preise beziehungsweise -Aufpreise für ganze Sitzreihen variieren stark je nach Airline und Buchungszeitpunkt. Wer sich dafür interessiert, sollte Sitzreihen-Angebote in jedem Fall auch mit Angeboten für andere Buchungsklassen, die ganze oder teilweise Liegemöglichkeiten bieten, vergleichen. Dazu zählen etwa Economy Plus, Business oder First Class.