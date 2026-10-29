Zu hell, zu dunkel, zu kalt: Das falsche Licht kann die Stimmung am Tisch dimmen. So beleuchten Sie Festtagsessen und Gäste möglichst vorteilhaft.

Frankfurt/Main (dpa/tmn) – Die Tage werden kürzer, die Lampen in der Wohnung brennen häufiger – und dann stehen zum Ende des Jahres hin bei vielen Menschen auch noch Festessen und Feiern in der Wohnung an. Praktisch also, wenn man jetzt eine angenehme Tischbeleuchtung hat, die Gans, Cocktails und Gäste möglichst gut zur Geltung bringt.

Laut der Brancheninitiative «Licht.de» kann man dafür zunächst einmal auf einen hohen Farbwiedergabeindex Ra der Lichtquelle am Esstisch achten. Dieser ist ein Maß für die naturgetreue Wiedergabe von Farbtönen unter künstlichem Licht – und kann maximal Ra 100 erreichen. Für den Esstisch – und eine unter der Lampe möglichst goldbraun wirkende Bratenkruste – empfiehlt «Licht.de» Werte ab Ra 80.

Auf ausreichend Abstand achten

Zwischen Pendelleuchten und der Tischplatte sollten außerdem etwa 60 Zentimeter Abstand liegen, damit sich alle am Tisch gut sehen können und niemand geblendet wird. Zu runden Tischen passen «Licht.de» zufolge übrigens runde Lampenschirme. Wer einen rechteckigen Tisch hat, greift demnach besser zu länglichen Leuchten. Für Ausziehtische können mehrere kleine Lichtquellen an Stromschienen oder Seil- und Stangensystemen eine gute Wahl sein, die sich einfach versetzen lassen.

Tischdeko kommt mit kleinen Batterielichterketten auf dem Tisch gut zur Geltung.

Warmweiße Weihnachten?

Zieht man nach dem Essen weiter in Richtung Sofa – oder an Heiligabend zum Weihnachtsbaum – ist dort laut «Licht.de» übrigens eine Kombination aus gedimmter Grundbeleuchtung in warmweißer Lichtfarbe und zusätzlichem Licht von einer Stehleuchte eine gute Wahl. Die Lichtfarbe wird in Kelvin (K) angegeben und findet sich auf der Packung der Leuchtmittel. Als warmweiß gelten den Verbraucherzentralen zufolge Farbtemperaturen von 2.700-3.300 Kelvin. Zu finden sind die auf der Packung der Leuchtmittel.

Sinnvoll außerdem für eine angenehme Atmosphäre: zusätzliche Tischleuchten auf Sideboards oder in einem Regal platzieren. Das sorgt dafür, dass der Raum nicht überall gleich hell ist – und damit für Kontraste und Tiefe.