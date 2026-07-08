Lifehacks im Netz versprechen für fast jedes Problem eine simple Lösung. Ob dieser Roll-Tipp für Bratspeck hält, was er verspricht, testen wir mit unserem Hack-Check.

Berlin (dpa/tmn) – Bacon ist zum Frühstück, auf Burgern oder in Pasta beliebt. Doch die dünnen Scheiben lassen sich nach dem Öffnen der Verpackung oft nur schwer voneinander lösen. Nicht selten reißen sie dabei oder kleben aneinander. Kann ein einfacher Trick helfen?

Tiktok, Instagram und Co. sind voll von Lifehacks, für fast jedes Problem gibt es eine simple Lösung, die nur wenige Handgriffe erfordert und nicht teuer sein soll. Im Fall von Bacon soll das Einrollen der Verpackung dafür sorgen, dass sich die Scheiben anschließend leichter voneinander lösen.

Doch wir wissen, dass das Internet nicht immer die Wahrheit sagt. Deshalb haben wir den Roll-Tipp in unserem Hack-Check getestet. Hält der Lifehack, was er verspricht – oder ist er ein Flop?

Und so geht's: Die verschlossene Bacon-Verpackung nach innen einrollen und anschließend wieder lösen. Danach die Packung öffnen und die Bacon-Streifen einzeln entnehmen.

Fazit: Der Hack hält, was er verspricht. Durch das Einrollen lösen sich die Bacon-Streifen voneinander und lassen sich nach dem Öffnen der Verpackung problemlos einzeln entnehmen – ohne zu kleben oder zu reißen.