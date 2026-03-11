Im Frühjahr drehen unseriöse Reinigungsdienste in Wohngebieten wieder ihre Runden. Aber Vorsicht: Deren Arbeit ist oft nicht nur teuer, sondern auch geschlampt. So schützen Sie sich.

Mainz (dpa/tmn) – Mit steigenden Temperaturen sind auch sie wieder häufiger in Wohngebieten anzutreffen: Mobile Trupps, die an Haustüren oder per Werbung im Briefkasten spontane Reinigungsarbeiten anbieten etwa an Einfahrten, Terrassen, Gehwegen und Dächern anbieten. Die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz warnt allerdings davor, solche Angebote anzunehmen.

«In vielen Fällen entsprechen die angebotenen Leistungen nicht den fachlichen Standards oder die Kosten stehen in keinem angemessenen Verhältnis zum Ergebnis», sagt Verbraucherschützerin Andrea Steinbach. Oft würde am Ende sogar mehr abgerechnet als zuvor vereinbart.

Es gibt Anzeichen für eher unseriösen Reinigungstrupps

Unseriöse Anbieter könnte man der Verbraucherzentrale zufolge zum Beispiel daran erkennen, dass auf Flyern, Visitenkarten und Co. keine feste Firmenadresse oder gültige Steuernummer zu finden ist. Oft werde stattdessen nur eine Mobilnummer angegeben. Zudem würden Betroffene oft einem hohen Verkaufsdruck ausgesetzt und dazu gedrängt, den Auftrag sofort zu unterschreiben.

Wie Sie sich vor solchen schwarzen Schafen schützen:

Bestehen Sie auf einen Kostenvoranschlag samt detaillierter Leistungsbeschreibung und Mehrwertsteuer.

Zahlen Sie nie im Voraus, sondern erst nach erbrachter Leistung.

Bestehen Sie auf eine Rechnung, falls es zu Streitigkeiten oder Mängeln kommt. Sie sollte Name und Anschrift des Dienstleisters, Menge und Art der Leistung und den Endpreis enthalten.

Fordern Sie Unterstützung von Nachbarn oder sonstigen Vertrauenspersonen an, falls Sie allein und verunsichert sind.

Verständigen Sie im Notfall die Polizei, falls Sie sich bedroht oder genötigt fühlen.