Dallas gelingt im Klassiker bei den Philadelphia Eagles fast alles. Running Back Javonte Williams liefert eine Gala ab.

Philadelphia (dpa) – Die Dallas Cowboys haben in der amerikanischen Football-Liga NFL einen Befreiungsschlag gelandet. Das kriselnde Team aus Texas gewann nach zuletzt zwei Niederlagen mit einer beeindruckenden Offensivleistung 38:21 bei den Philadelphia Eagles.

Quarterback Dak Prescott warf im Montagabendspiel der NFL für 212 Yards und drei Touchdowns, Javonte Williams lieferte mit 155 Yards Raumgewinn und einem Touchdown das beste Spiel eines Running Backs der Cowboys seit acht Jahren ab.

Dallas ließ gleich beim ersten Angriff der Hausherren einen Touchdown zu, als sich Saquon Barkley erfolgreich von seiner Oberschenkelverletzung zurückmeldete. Die Cowboys ließen sich danach auch vom erneuten Rückstand im dritten Viertel nicht beeindrucken (20:21). Wide Receiver CeeDee Lamb fing kurz darauf seinen zweiten Ball in der Endzone und läutete damit die fulminante Schlussphase der Gäste ein.

Den Eagles fehlt Star-Spielmacher Jalen Hurts, der den Rest der Saison wegen mehrerer Blutgerinnsel verpassen wird. Nach der fünften Eagles-Pleite in Folge ist die Saison für den Super-Bowl-Sieger von 2025 vermutlich bereits gelaufen.