Typisch Thomas Müller: In einem bemerkenswerten Video sinniert der langjährige Bayern-Profi mit Cowboy-Hut an der Seite von Bruder Simon und Vater Gerhard über seine Zukunft. Eine Frage bleibt offen.

München (dpa) - Mit Cowboy-Hut sitzt Thomas Müller auf einem Klappstuhl an der Isar. «Dann geht's übern großen Teich», sagt der Fußball-Profi - und verrät damit mutmaßlich, dass er seine Karriere in den USA fortsetzen wird. Es ist ein kurzes Video, das Müller über YouTube verbreitet hat. Und doch erzählt es viel. Mehr noch als über seine Zukunftspläne über den 35-Jährigen selbst. Es ist eine Hommage an seine Heimat, die er zum Ende der Laufbahn noch verlässt.

Laut «Bild» soll der langjährige Nationalspieler in Nordamerika in der Major League Soccer (MLS) einen Vertrag für die laufende und die kommende Saison 2026 unterschreiben. Bei welchem Verein er das tut, ist noch nicht bekannt.

Los Angeles FC oder doch ein anderer Club?

Der Los Angeles FC und ein weiterer Club sollen an dem Bayern-Urgestein und Weltmeister von 2014 interessiert sein. Bislang hatte Müller nur angekündigt, nach seinem Abschied vom FC Bayern München außerhalb Europas weiterzuspielen. Die MLS hatte er als «interessante Liga» bezeichnet. Für Müller, Bayer durch und durch, ist es nach 25 Jahren bei seinem Herzensverein ein tiefer Einschnitt.

Das YouTube-Video zeigt Müller mit seinem Vater Gerhard und seinem Bruder Simon, die auf drei Klappstühlen an der Isar sitzen - in Anlehnung an die Folge «Der lange Weg nach Sacramento» der einstigen Kult-Serie «Münchner Geschichten» von Helmut Dietl aus den 1970er-Jahren.

«25 Jahre FCB. Schee war's jeden Tag. Auch wenn es jetzt vorbei ist», sagt Müller in dem Clip unter anderem. «Heut is Samstag, morgen Sonntag und übermorgen is' Montag – und dann is' auf einmal alles vorbei. Dann geht's übern großen Teich», sagt er noch, ehe er auf einem Pferd auf einer Wiese davonreitet. Möglich, dass in den kommenden Tagen weitere Videos und Details zu Müllers Zukunft folgen.

Fan-Liebling und Identifikationsfigur

Nach einem Vierteljahrhundert - mit 13 Meistertiteln, sechs Siegen im DFB-Pokal und zwei Triumphen in der Champions League - endet beim FC Bayern eine Ära. Müller war als Profi bislang nur für die Münchner aufgelaufen - auch noch bei der Club-WM in den USA in diesem Sommer. Er war bis zuletzt Fan-Liebling und Identifikationsfigur des deutschen Rekordmeisters.

Nachdem er bei den Bayern keinen neuen Vertrag mehr bekommen hatte, ließ Müller seine weiteren Pläne zunächst lange offen. Mittlerweile hat er offenbar eine Entscheidung getroffen - und schlägt wohl einen ähnlichen Weg ein wie einst schon sein früherer Mitspieler Bastian Schweinsteiger. Müllers langjähriger Kollege bei den Bayern und in der Nationalelf war 2017 noch zu Chicago Fire gewechselt, ehe er 2019 seine Karriere beendete.

Auch der Ex-Dortmunder Marco Reus bei LA Galaxy und Argentiniens Weltstar Lionel Messi bei Inter Miami stehen derzeit in den USA unter Vertrag. Müller, das lässt er in seinem bemerkenswerten Video erahnen, wird ihnen wohl folgen.