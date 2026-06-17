Wer baut, ist immer wieder mit neuen Begriffen konfrontiert. Ein eher bekannterer davon: schlüsselfertig. Doch ist ein schlüsselfertiges Haus wirklich immer vollständig fertig? Was Sie wissen sollten.

Berlin (dpa/tmn) – Aufschließen – und einziehen ins fertige Zuhause: Danach klingt der Begriff «schlüsselfertig». Viele Bauherrinnen und Bauherren lassen sich ihr Eigenheim so errichten. Doch «schlüsselfertig» ist kein geschützter Begriff, warnt der Verband Privater Bauherren (VPB).

Die Bezeichnung sagt demnach also weder etwas über die Qualität der verbauten Materialien und Konstruktionen aus. Noch gibt sie genauen Aufschluss über den Zustand des Hauses nach Ende der Bauarbeiten.

Ob beispielsweise die Zimmer tapeziert und gestrichen sein müssen, die Bodenbeläge verlegt oder die Fallrohre an den Regenrinnen angebracht werden, sollte man deshalb auch bei «schlüsselfertig»-Angeboten genau prüfen – und zwar anhand der Bau- und Leistungsbeschreibung.

Auf die Baubeschreibung kommt es an

Die Baubeschreibung ist, so schreibt es die Brandenburgische Ingenieurkammer auf ihrer Webseite, das zentrale Dokument im Bauträgervertrag. Sie legt fest, welche Leistungen der Bauträger erbringen muss. Anhand dieser können Sie prüfen, ob das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt – am besten in der direkten Gegenüberstellung mit den Baubeschreibungen anderer Anbieter.

«Wer genau hinsieht», findet laut Peter Reinwald vom VPB, dort dann «eventuell auch verdächtig schwammige Formulierungen zu Materialien oder Arbeiten». Dann kann man genauer nachhaken. Ist ein Anbieter im Vergleich zu Wettbewerbern unschlagbar günstig, kann das dem VPB zufolge schließlich auch daran liegen, dass an der Qualität des Ausbaus gespart wird.

Übrigens: Auch geplante Eigenleistungen am Bau sollten – mit dem jeweiligen Umfang und den Verantwortlichkeiten – in die Baubeschreibung aufgenommen werden. Gibt es dort Missverständnisse oder Ungenauigkeiten kann das sonst teure Auseinandersetzungen zur Folge haben.