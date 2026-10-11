Eines der berühmtesten Autos aus Frankreich kommt zurück: Citroën zeigt einen neuen 2CV. Noch ist die Ente fürs Elektrozeitalter nur eine Studie, doch zum 80. Geburtstag soll sie in Serie gehen.

Paris (dpa/tmn) – Sie ist wieder da, beinahe zumindest: Fast 80 Jahre nach ihrer Premiere 1948 und über 35 Jahre nach ihrem Ende feiert die Ente ein Comeback. Citroën zeigt dafür auf dem Pariser Autosalon (12. bis 18. Oktober) eine elektrische Neuauflage des 2CV. Der gilt als französische Antwort auf Wirtschaftswunder-Autos wie den Fiat 500 und den VW Käfer.

Noch ist das Auto nur eine Studie, doch wollen die Franzosen den Kleinwagen binnen zwei Jahren in Serie bringen und dann an eine mehr als fünf Millionen Autos lange Geschichte anknüpfen.

Genau wie beim Original zielt Citroën nach eigenen Angaben auch diesmal wieder auf die breite Masse. Die Ente der Neuzeit ist deshalb auf die neue, von der EU noch zu verabschiedende Fahrzeugkategorie M1E zugeschnitten, die den Absatz elektrischer Kleinwagen aus Europa fördern soll. Deshalb soll das Serienauto später auch nur rund 15.000 Euro kosten, teilt Citroën zur Premiere mit. Dafür wird dann allerdings womöglich bei Antrieb und Ausstattung gespart.

Von 200 bis 300 Kilometern Reichweite ist die Rede

Während Citroën zum Antrieb noch keine Worte verliert und es bei Andeutungen von etwa 200 bis 300 Kilometern Reichweite belässt, machen die Franzosen zum Design schon viele Worte.

So übernimmt die mit 3,67 Metern sogar etwas kürzere Studie neben der Grundform und der Idee des erreichbaren Massenmodells auch viele Details des Originals und interpretiert diese neu: Das beginnt beim großen Faltdach, führt über die Revolver-Schaltung im Armaturenbrett und gipfelt in den Türtaschen, die für den Transport von Eiern speziell gepolstert sind.

Denn einen Korb Eier auch auf schlechten Straßen unbeschadet auf den Markt zu bringen war eine der wichtigsten Anforderungen, die beim Original an die Entwickler gestellt wurden.