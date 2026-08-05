Lifehacks im Netz versprechen für fast jedes Problem eine simple Lösung. Ob dieser Tipp hält, was er verspricht, testen wir mit unserem Hack-Check.

Berlin (dpa/tmn) – Chips schmecken am besten knusprig. Damit das auch nach dem Öffnen so bleibt, sollte die Tüte wieder luftdicht verschlossen werden. Doch was tun, wenn keine Verschlussklammer zur Hand ist?

Tiktok, Instagram und Co. sind voll von Lifehacks, für fast jedes Problem gibt es eine simple Lösung, die nur wenige Handgriffe erfordert und nicht teuer sein soll. So soll sich eine geöffnete Chipstüte mit Hilfe eines Messers und eines Feuerzeugs wieder versiegeln lassen.

Doch wir wissen, dass das Internet nicht immer die Wahrheit sagt. Deshalb haben wir den Versiegelungs-Tipp für Chipstüten in unserem Hack-Check getestet. Hält der Lifehack, was er verspricht – oder ist er ein Flop?

Und so geht's: Die offene Chipstüte über die Messerkante falten. Dann mit einem Feuerzeug langsam an der Kante entlangfahren, sodass die Hitze die Tüte wieder verschließt.

Fazit: Der Hack funktioniert – die Tüte ist wieder verschlossen. Allerdings ist etwas Vorsicht gefragt. Wer die Flamme zu lange an einer Stelle hält, riskiert, dass der Kunststoff schmilzt und die Verpackung beschädigt wird.