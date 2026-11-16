Carlos Alcaraz und Alexander Zverev sind die beiden Favoriten bei den ATP Finals. Nach dem Weltranglistenersten gewinnt auch der Spanier sein Auftaktspiel in zwei Sätzen.

Turin (dpa) – Nach Alexander Zverev hat auch Carlos Alcaraz seine Auftakthürde bei den ATP Finals ohne große Mühe gemeistert. Der Spanier gewann in Turin seine erste Partie in der Ivan Lendl Gruppe gegen den Amerikaner Frances Tiafoe klar mit 6:2, 6:2 und zeigte dabei eine starke Leistung. Alcaraz nutzte nach 69 Minuten seinen ersten Matchball.

Zverev hatte am Sonntag in der John McEnroe Gruppe mit dem Spanier Rafael Jodar beim 6:4, 6:4 ebenso wenig Mühe gehabt. Für den Weltranglistenersten geht es an diesem Dienstag (20.30 Uhr/Sky) gegen den Amerikaner Ben Shelton weiter, gegen den er im Finale der US Open gewonnen und damit seinen zweiten Grand-Slam-Titel perfekt gemacht hatte.

Alcaraz bestätigt gute Form

Alcaraz knüpfte gegen Tiafoe an seine zuletzt starken Vorstellungen an. Der 23-Jährige hat seit seinem Comeback nach langer Verletzungspause bereits die Turniere in Paris, Wien und Tokio gewonnen. Alcaraz dürfte damit Zverevs größter Widersacher beim Saisonabschluss der acht besten Tennisprofis des Jahres sein. Weitere Gegner in der Ivan Lendl Gruppe sind der Russe Daniil Medwedew und Lokalmatador Flavio Cobolli aus Italien.