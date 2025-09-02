Trotz des Trainerwechsels nach nur zwei Spielen sieht Reiner Calmund keinen Grund zur Panik. Was Bayer Leverkusen jetzt braucht, kommentiert der Ex-Manager gewohnt launig.

Leverkusen (dpa) – Reiner Calmund macht sich trotz der schwierigen aktuellen Situation keine Sorgen um seinen Ex-Club Bayer Leverkusen. «Ein Umbruch dauert nun einmal seine Zeit, das war doch klar», sagte Calmund im Gespräch mit RTL/ntv. Trotz des Fehlstarts in der Fußball-Bundesliga und der frühen Trennung von Trainer Erik ten Hag sei die Europapokal-Qualifikation «absolut machbar».

Der 76-Jährige machte zudem in gewohnt launiger Art ein Versprechen: «Sollte es sogar für die Champions League reichen, mache ich einen dreifachen Salto! Ende, Aus, Nikolaus!»

Verständnis für frühen Zeitpunkt der Beurlaubung ten Hags

Der Vizemeister hatte sich am Montag nach nur zwei Spieltagen von ten Hag getrennt. Nach einem riesigen personellen Umbruch waren die Leverkusener nur mit einem Punkt aus zwei Spielen gestartet. Den Zeitpunkt bezeichnete Calmund als «natürlich überraschend», nahm Sportchef Simon Rolfes und Bayer-CEO Fernando Carro aber auch in Schutz.

«Die machen das ja nicht gerne oder weil das deren Hobby ist, Leute zu entlassen. Zumal sie es ja waren, die Erik den Hag verpflichtet haben. Aber wenn sie merken: Es passt nicht, dann ist es besser zu sagen: Nicht rumeiern. Schluss. Aus. Wir trennen uns», befand Calmund, der bis 2004 Manager und Geschäftsführer der Rheinländer gewesen war.

Tah: «Man hat es nicht kommen sehen»

Auch für den zum FC Bayern München gewechselten einstigen Bayer-Abwehrchef Jonathan Tah kam die schnelle Beurlaubung von ten Hag unerwartet. «Das hat jeden überrascht», sagte der 29-Jährige am Rande der Vorbereitung der Nationalmannschaft auf die ersten WM-Qualifikationsspiele. «Man hat es nicht kommen sehen. Es wird seine Gründe haben.»

Schon die gesamte Transferphase über habe es sehr viel Veränderung und sehr viel Unruhe gegeben, was angesichts des Umbruchs in der Mannschaft normal sei. «Ich freue mich, wenn da jetzt wieder Ruhe einkehrt und wenn sich alle nur noch aufs Fußballspielen konzentrieren können. Sie haben eine sehr gute Mannschaft. Die Spieler, die dazugekommen sind, haben Top-Qualitäten», sagte Tah.