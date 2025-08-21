Dortmund (dpa) – Nach dem brutalen Foulspiel des Esseners Kelsey Owusu im DFB-Pokal steht Yan Couto zum Bundesligastart von Borussia Dortmund möglicherweise wieder bereit. «Es sieht bislang gut aus, er hat im Training viel mitgemacht, trägt allerdings noch einen Verband um das Knie», sagte BVB-Trainer Niko Kovac vor der Auftaktpartie beim FC St. Pauli am Samstagabend (18.30 Uhr/Sky).

Kovac würde seinen Außenbahnspieler angesichts der Personalprobleme in der Defensive gerne einsetze. «Ich bin zuversichtlich, aber weiß es natürlich noch nicht zu 100 Prozent», sagte der Trainer, der weiterhin auf Emre Can, Nico Schlotterbeck und Niklas Süle verzichten muss. Möglicherweise verpflichten die Dortmunder aber auch noch einem Abwehrspieler. Nach Informationen des TV-Senders Sky hat der BVB Interesse an einer Leihe des 20 Jahre alten Innenverteidigers Aaron Anselmino vom FC Chelsea.

St. Pauli eine harte Nuss

Kovac bleibt bei der personellen Situation aber gelassen. «Wir sind im Soll. Ich sehe keine Unruhe. Das Transferfenster läuft noch. Wir eruieren und schauen», sagte der BVB-Coach. Ungewohnt sei natürlich die wegen der Teilnahme an der Club-WM nur dreiwöchige Vorbereitungszeit. «Die körperliche Frische wird nicht immer da sein. Man darf nicht denken, man trainiert mal eine Woche und dann ist alles gut.» Insofern sei die Partie am Millerntor ein sehr schwieriger Auftakt. «Das ist eine große Herausforderung. Wir haben dort eine harte Nuss zu knacken.»