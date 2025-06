Borussia Dortmund spielt in einer Woche sein erstes Spiel beim Turnier in den USA. Trainer Niko Kovac gibt ein Personal-Update.

Dortmund (dpa) – Borussia Dortmund muss bei der Club-WM in den USA auf die beiden Defensivspieler Emre Can und Salih Özcan verzichten. Kapitän Can fällt mit Adduktorenproblemen aus. Er soll seine Reha in Dortmund absolvieren, «sodass er sofort, wenn es in die Vorbereitung zur Bundesliga geht, dabei ist», wie Trainer Niko Kovac sagte. Özcan verletzte sich jüngst beim Training mit der türkischen Nationalmannschaft und fliegt ebenfalls nicht mit in die USA.

Kurzfristige Verpflichtungen vertragsloser Spieler plant der BVB deshalb nicht. Dortmund bestreitet am 17. Juni sein erstes Spiel bei der Club-Weltmeisterschaft gegen Fluminense aus Rio de Janeiro.