Anders als ursprünglich geplant würde der BVB im Fall eines Halbfinaleinzugs bei der Club-WM in New York bleiben. Die Zeit im Teamquartier in Florida endet damit am Freitag auf jeden Fall.

East Rutherford (dpa) – Das Selbstbewusstsein von Borussia Dortmund ist groß vor dem Viertelfinale der Club-WM gegen Real Madrid. Der BVB sinnt bei der Neuauflage des Champions-League-Endspiels von 2024 auf Revanche und rechnet sich auch gegen die Königlichen Chancen aus.

«Wenn wir schon mal in New York sind, möchten wir dort auch bleiben, denn Halbfinale und Endspiel finden ebenfalls dort statt», sagte Geschäftsführer Lars Ricken der Funke-Mediengruppe vor dem Duell am Samstag (22.00 Uhr/Sat.1 und DAZN), das in New Jersey nur wenige Meilen westlich von Manhattan im MetLife-Stadium ausgetragen wird.

Die Zeit in Florida endet am Freitag definitiv

Anders als zunächst geplant würde der BVB im Falle eines Sieges auch in New York bleiben. «Wir haben uns daher auch ganz bewusst dazu entschieden, vor einem möglichen Halbfinale nicht mehr zurück nach Fort Lauderdale zu fliegen – auch, um ein Zeichen zu setzen», sagte Ricken.

Die Dortmunder hatten in Fort Lauderdale in Florida drei Wochen lang ihr Teamquartier. Die Zeit dort ist damit am Freitag endgültig vorbei.

Ricken sieht gute Chancen gegen Real

«Wir stehen im Viertelfinale der WM und möchten nun auch nichts mehr ausschließen. Wir haben in 13 Monaten zweimal knapp gegen Real verloren und wissen, dass wir einen perfekten Tag benötigen, um sie zu besiegen», sagte Ricken, obwohl beide Niederlagen zuletzt gar nicht so knapp waren.

Das bislang letzte Spiel gegen Real hatten die Dortmunder in der Champions League im vergangenen Oktober 2:5 in Madrid verloren, dabei aber 2:0 geführt. Im Champions-League-Finale vier Monate zuvor war der BVB beim unglücklichen 0:2 aber lange Zeit mindestens ebenbürtig gewesen.