Buntmetalldiebstahl aus Güterzug am Bahnhof Sinzig





Nach bisherigen Erkenntnissen der Bundespolizei verschafften sich die Personen am 25. August 2026 zwischen 5 und 8 Uhr durch gewaltsames Öffnen einer Sicherungsplombe Zugang zu dem Container und entwendeten von einer Kabelrolle mehrere Meter Kupferdraht. Die Ermittlungen zur Menge des Stehlguts sowie der Schadenshöhe dauern noch an.



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