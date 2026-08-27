Sinzig
Buntmetalldiebstahl aus Güterzug am Bahnhof Sinzig
Symbolbild
Symbolbild
Fredrik von Erichsen/dpa

Kupferkabel im noch nicht zu beziffernden Wert entwendeten bisher unbekannte Personen aus einem am Bahnhof Sinzig abgestellten Güterzug.



Nach bisherigen Erkenntnissen der Bundespolizei verschafften sich die Personen am 25. August 2026 zwischen 5 und 8 Uhr durch gewaltsames Öffnen einer Sicherungsplombe Zugang zu dem Container und entwendeten von einer Kabelrolle mehrere Meter Kupferdraht. Die Ermittlungen zur Menge des Stehlguts sowie der Schadenshöhe dauern noch an.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Bundespolizei Trier unter der
Rufnummer 0651 43678-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Trier
Stefan Döhn
- Pressesprecher -
Telefon: 0651 - 43678-1009
Mobil: 0176 - 78103841
E-Mail: bpoli.trier.presse@polizei.bund.de
E-Mail: stefan.doehn@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de


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