Bund, Länder und der Sport bringen eine neue Agentur auf den Weg. Der neue Sport-Staatsminister Ronald Rauhe spricht schon einmal vom «olympischen Treppchen» für junge Athletinnen und Athleten.

Berlin (dpa) – Der Weg für die geplante Spitzensport-Agentur ist frei. Der Bundesrat gab in Berlin grünes Licht für das entsprechende Sportfördergesetz, mit dem der Spitzensport in Deutschland stärker gefördert werden soll. Der neue Sport-Staatsminister Ronald Rauhe sagte in der abschließenden Beratung im Bundesrat, Ziel sei es, «unseren Spitzensport besser zu machen». Die Stiftung soll in Leipzig errichtet werden.

«Erfolg im Sport ist niemals die Leistung eines Einzelnen», sagte Rauhe. Bund, Länder und Verbände hätten intensiv beraten, nun stehe man «am Ende eines langen gemeinsamen Weges», so der Kanu-Olympiasieger. Schon lange debattieren Sportverbände, Politiker und Athletenvertreter über ein passendes Sportfördergesetz. Mit diesem soll die Förderung des Spitzensports unabhängig von der jeweiligen Bundesregierung klar festgeschrieben werden.

Sport-Staatsminister Rauhe: «Athleten warten schon seit Jahren»

«Die Athletinnen und Athleten warten seit vielen Jahren auf diese Reform», sagte Rauhe. Bessere Bedingungen solle es auch für Trainerinnen und Trainer geben. Nun müssten die besten Köpfe für die Spitzensport-Agentur gewonnen werden.

Vorgesehen sind unter anderem Regelungen zur Förderung der Bundessportfachverbände und der Athletinnen und Athleten. Unterstützt werden sollen auch die Einrichtungen des Stützpunktsystems, von Sportstätten und internationalen Sportgroßveranstaltungen und des Sports der Menschen mit geistigen Behinderungen.

«Auf das olympische Treppchen»

Einen Tag vor der Wahl des deutschen Olympia-Bewerbers für 2036, 2040 oder 2044 am Samstag in Baden-Baden formulierte Rauhe hohe Erwartungen. Olympische und Paralympische Spiele könnten «etwas auslösen». «Genau das wünsche ich mir für unser Land.» Rauhe erhofft sich nach eigenen Worten «eine Generation Olympia». Kinder und Jugendliche sollten auf dem Weg «bestmöglich» begleitet werden, «bis vielleicht auf das olympische oder paralympische Treppchen», sagte er.

Beschlussantrag Sportförderung