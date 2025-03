Bundespolizei vollstreckt fünf Haftbefehle in knapp zwei Stunden

Steinebrück (ots) -



Im Rahmen der Grenzkontrollen vollstreckte die Bundespolizei Trier am Dienstag innerhalb von knapp zwei Stunden fünf Haftbefehle auf der BAB 60.



Um 20:45 Uhr erfolgte die Kontrolle eines 29-jährigen Polen. Gegen ihn lag ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Berlin wegen unerlaubten Umgangs mit gefährlichen Stoffen vor. Seine Schwiegermutter bewahrte ihn vor 180 Tagen Haftstrafe indem sie die geforderte Geldstrafe von 3.600 Euro bei der Bundespolizei in Bremen einzahlte. Anschließend konnte der junge Mann seine Reise fortsetzen.



Fast zeitgleich wurden gegen 22:15 Uhr zwei polnische Staatsbürger überprüft. Gegen den 47-Jährigen lagen zwei Haftbefehle der Staatsanwaltschaft Saarbrücken wegen Kennzeichenmissbrauchs und eines Verstoßes gegen das Ordnungswidrigkeitengesetzes vor. Der zu zahlende Gesamtbetrag beläuft sich auf insgesamt 547 Euro.

Sein 22-jähriger Landsmann wurde ebenfalls mit zwei Haftbefehlen der Staatsanwaltschaft Saarbrücken wegen Verstößen gegen das Ordnungswidrigkeitengesetzes gesucht. Zudem ordnete die Zentrale Bußgeldbehörde des Saarlandes ein Fahrverbot von einem Monat wegen einer Geschwindigkeitsüberschreitung an. Zur Durchsetzung des Fahrverbotes wurde sein Führerschein eingezogen. Eine Anzeigenaufnahme wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis erfolgte vonseiten der Polizei Prüm. Beide Männer blieben nach Zahlung der Geldstrafe bzw. Geldbußen inkl. Kosten auf freiem Fuß.



Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Trier

Stefan Döhn

- Pressesprecher -

Telefon: 0651 - 43678-1009

Mobil: 0176 - 78103841

E-Mail: bpoli.trier.presse@polizei.bund.de

E-Mail: stefan.doehn@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de





Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Trier, übermittelt durch news aktuell