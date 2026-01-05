Bundespolizei übergibt vermissten Ukrainer an Police Luxemburg





Der junge Mann, es war sein 18. Geburtstag, wurde am frühen Mittag alleinreisend, orientierungs- und mittellos im Regionalexpress nach Konz angetroffen. Eine Personalienüberprüfung ergab, dass der Ukrainer am gleichen Tag von den luxemburgischen Behörden als Vermisst gemeldet wurde. In Luxemburg sollte die Möglichkeit einer behördlichen Unterbringung geprüft werden.



Nach Rücksprache wurde er gegen 14:20 Uhr der Police Luxemburg am Grenzübergang Grevenmacher übergeben.



Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Trier, übermittelt durch news aktuell