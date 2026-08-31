Bundespolizei Trier übergibt entlaufenen Hund an Besitzer

8.2026 / 4:55 Uhr) einen freilaufenden Hund in der Moltkestraße vorübergehend "in Gewahrsam" genommen.



Da der zutrauliche Vierbeiner lediglich ein Halsband ohne Namen trug und auch nicht gechipt war, konnte der Besitzer zunächst nicht ausfindig gemacht werden.



Erst ein Telefonat mit der Berufsfeuerwehr Trier brachte die Wendung. Dort hatte sich der Besitzer gemeldet und das Ausreißen seines Hundes mitgeteilt. Freudig nahm er seinen Hund aus den Händen der Bundespolizisten wieder entgegen.



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