Bundespolizei Trier spendet 1.675 Euro an die Hospizgemeinschaft Hunsrück-Simmern e. V.

Zusätzlich sammelten die Mitarbeitenden im Rahmen eines ökumenischen Adventsgottesdienstes und der Weihnachtsfeier weitere Spenden.



So konnte sich die Hospizgemeinschaft Hunsrück-Simmern e. V. über eine Gabe in Höhe von 1.675 Euro freuen.



Polizeidirektor Stefan Jäger, Leiter der Bundespolizeiinspektion Trier überreichte den symbolischen Spendenscheck an Frau Erika Görhardt, 1. Vorsitzende der Hospizgemeinschaft.



Im Zentrum des 1997 gegründeten ambulanten Hospiz- und Palliativberatungdienstes stehen die Bedürfnisse schwerkranker Menschen und ihren Familien. Neben Hospizfachkräften sind mehr als 70 ehrenamtlich Mitarbeitende in den Bereichen der ambulanten Palliativberatung, der Lebens-, Sterbe- und Trauerbegleitung tätig. Das Gebiet umfasst dabei die Verbandsgemeinden Simmern-Rheinböllen, Kastellaun und Kirchberg.



