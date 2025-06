Bundespolizei Trier nimmt Graffiti-Spray auf frischer Tat fest

An Fronleichnam nahmen Einsatzkräfte der Bundespolizei Trier zwei Graffiti-Sprayer in flagranti im Bereich des Bahnbetriebswerkes Trier fest.





Die beiden Personen, ein 15- und 16-jähriger Deutscher, versuchten beim Erkennen der Bundespolizisten zu flüchten, konnten jedoch nach kurzer Verfolgung gestellt und festgenommen werden.

Am Tatort wurde frisches Graffiti auf einer Fläche von ca. 15 qm (Schaden ca. 1.200 Euro) an einem abgestellten Personenzug festgestellt. Zudem wurden verschiedene Sprayutensilien (Spraydosen, Sprühköpfe, Handschuhe) und Speichermedien als Beweismittel sichergestellt.



Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und Verständigung der Erziehungsberechtigten wurden die Jugendlichen entlassen. Gegen beide wurde ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet.



