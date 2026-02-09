Bundespolizei Trier nimmt gesuchten Dieb fest





Gegen den Mann lag ein Untersuchungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Saarbrücken wegen Diebstahls und Hausfriedensbruchs vor. Er ist dringend verdächtig, im Zeitraum Februar 2024 bis Mai 2025 in mehreren Fällen Gegenstände aus Lebensmittel- und Bekleidungsgeschäften entwendet zu haben, um mit dem Erlös seinen Lebensunterhalt bzw. seine Drogensucht zu finanzieren. Zudem lag noch ein aktuelles Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung gegen ihn vor.



Nach richterlicher Vorführung mit dem Beschluss des Vollzugs der Untersuchungshaft wurde er in eine nahgelegene

Justizvollzugsanstalt eingeliefert.



