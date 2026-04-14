Trier
Bundespolizei Trier nimmt 26-Jährigen im Stadtgebiet fest
Symbolbild
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Carsten Rehder/dpa

Die Bundespolizei Trier hat am Montagmittag einen mit zwei Haftbefehlen gesuchten Deutschen im Stadtgebiet festgenommen.



In beiden Fällen wurde der 26-jährige Mann, er reiste in einem Fernbus aus den Niederlanden kommend ein, wegen Erschleichens von Leistungen zu einer Geldstrafe von insgesamt 5.000 Euro verurteilt. Da er diese nicht bezahlen konnte wurde er zur Verbüßung einer 60-tägigen Haftstrafe in eine nahe gelegene Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Trier
Stefan Döhn
- Pressesprecher -
Telefon: 0651 - 43678-1009
Mobil: 0176 - 78103841
E-Mail: bpoli.trier.presse@polizei.bund.de
E-Mail: stefan.doehn@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de


Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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