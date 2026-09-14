Bundespolizeiinspektion Trier
Bundespolizei Trier: mehrere Drogenverstöße an der Grenze zu Luxemburg und Belgien
Symbolbild
dpa

Trier / Prüm (ots) - Am vergangenen Wochenende (12.

Lesezeit 1 Minute

/13.9.2026) wurden durch die Bundespolizei Trier mit Unterstützung weiterer Einsatzkräfte im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Grenzkontrollen an der deutsch-luxemburgischen und deutsch-belgischen Grenze eine Vielzahl an Personen- und Fahrzeugkontrollen durchgeführt.

Im Rahmen der Überprüfungen wurden im Bereich der grenzüberschreitenden Betäubungsmittelkriminalität mehrere Verstöße festgestellt. Das sichergestellte Spektrum an Drogen reichte von Marihuana, Haschisch über Kokain bis hin zu Crack.

Ein PKW-Fahrer führte knapp 150 Gramm Kokain mit sich und stand zudem unter dem Einfluss berauschender Mittel, woraufhin eine Blutprobe entnommen wurde.

Alle Personen müssen sich wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittel- bzw. Konsumcannabisgesetz und zusätzlich in einem Fall wegen Führens eines Fahrzeugs unter Drogeneinfluss verantworten.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Trier
Stefan Döhn
- Pressesprecher -
Telefon: 0651 - 43678-1009
Mobil: 0176 - 78103841
E-Mail: bpoli.trier.presse@polizei.bund.de
E-Mail: stefan.doehn@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de


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