Bundespolizei Trier liefert Rumänin nach Luxemburg aus

Der bis dato in der Justizvollzugsanstalt Koblenz einsitzenden Frau wird Geldwäsche und Betrug in mehreren Fällen im Großherzogtum vorgeworfen.
Die Übergabe erfolgte am Grenzübergang Wasserbilligerbrück.
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