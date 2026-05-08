Bundespolizei Trier liefert Rumänin nach Luxemburg aus





Der bis dato in der Justizvollzugsanstalt Koblenz einsitzenden Frau wird Geldwäsche und Betrug in mehreren Fällen im Großherzogtum vorgeworfen.



Die Übergabe erfolgte am Grenzübergang Wasserbilligerbrück.



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