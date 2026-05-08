Trier
Bundespolizei Trier liefert Rumänin nach Luxemburg aus
Symbolbild
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Carsten Rehder/dpa

Am Mittwochmorgen lieferte die Bundespolizei Trier eine 33-jährige Rumänin nach Luxemburg aus.



Der bis dato in der Justizvollzugsanstalt Koblenz einsitzenden Frau wird Geldwäsche und Betrug in mehreren Fällen im Großherzogtum vorgeworfen.

Die Übergabe erfolgte am Grenzübergang Wasserbilligerbrück.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Trier
Stefan Döhn
- Pressesprecher -
Telefon: 0651 - 43678-1009
Mobil: 0176 - 78103841
E-Mail: bpoli.trier.presse@polizei.bund.de
E-Mail: stefan.doehn@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de


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