Bundespolizei Trier liefert Nigerianer nach Luxemburg aus





Der 38-Jährige wurde im Mai 2025 wegen illegalen Handels mit Betäubungsmitteln und psychotropen Stoffen in Verbindung mit Geldwäsche vom Bezirksgericht Luxemburg zu einer Haftstrafe von 540 Tagen verurteilt. Aufgrund anzurechnender Untersuchungshaft (15 Tage) verbleiben noch 525 Tage Restfreiheitsstrafe.



Er saß bis dato im Bundesgebiet in Auslieferungshaft und wurde am Grenzübergang Wasserbilligerbrück der Police Luxemburg übergeben.



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