Trier
Bundespolizei Trier liefert Nigerianer nach Luxemburg aus
Polizist mit Handschellen
Symbolbild
Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Am Donnerstagmittag lieferte die Bundespolizei Trier einen 38-jährigen Nigerianer aufgrund eines europäischen Haftbefehls nach Luxemburg aus.



Der 38-Jährige wurde im Mai 2025 wegen illegalen Handels mit Betäubungsmitteln und psychotropen Stoffen in Verbindung mit Geldwäsche vom Bezirksgericht Luxemburg zu einer Haftstrafe von 540 Tagen verurteilt. Aufgrund anzurechnender Untersuchungshaft (15 Tage) verbleiben noch 525 Tage Restfreiheitsstrafe.

Er saß bis dato im Bundesgebiet in Auslieferungshaft und wurde am Grenzübergang Wasserbilligerbrück der Police Luxemburg übergeben.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Trier
Stefan Döhn
- Pressesprecher -
Telefon: 0651 - 43678-1009
Mobil: 0176 - 78103841
E-Mail: bpoli.trier.presse@polizei.bund.de
E-Mail: stefan.doehn@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de


Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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