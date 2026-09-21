Bundespolizei Trier - Internationale bahnpolizeiliche Zusammenarbeit (Rail-Action-Week)

Trier / Koblenz (ots) - Unter dem diesjährigen Schwerpunktthema "Sicherheit an Bahnanlagen" findet vom 21. bis zum 27. September 2026 die europaweite bahnpolizeiliche Aktionswoche "Rail-Action-Week" statt.





Neben Maßnahmen der polizeilichen Gefahrenabwehr/Strafverfolgung, u. a. Bekämpfung von Gewalt- und Sexualdelikten sowie Überwachung gefährdeter Eisenbahninfrastruktur, stehen ebenso Maßnahmen der polizeilichen Prävention im Vordergrund.



In Rheinland-Pfalz informiert die Bundespolizei Trier die Reisenden u. a. unmittelbar auf Bahnsteigen sowie in Zügen. Schwerpunkte sind hierbei:



- Verhalten als Opfer oder Zeuge einer Straftat (Zivilcourage)

- Sicherheitsgerechtes Verhalten an Bahnanlagen



Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Trier

Stefan Döhn

- Pressesprecher -

Telefon: 0651 - 43678-1009

Mobil: 0176 - 78103841

E-Mail: bpoli.trier.presse@polizei.bund.de

E-Mail: stefan.doehn@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de





Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Trier, übermittelt durch news aktuell