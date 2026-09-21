Bundespolizeiinspektion Trier
Bundespolizei Trier - Internationale bahnpolizeiliche Zusammenarbeit (Rail-Action-Week)
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dpa

Trier / Koblenz (ots) - Unter dem diesjährigen Schwerpunktthema "Sicherheit an Bahnanlagen" findet vom 21. bis zum 27. September 2026 die europaweite bahnpolizeiliche Aktionswoche "Rail-Action-Week" statt.

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Neben Maßnahmen der polizeilichen Gefahrenabwehr/Strafverfolgung, u. a. Bekämpfung von Gewalt- und Sexualdelikten sowie Überwachung gefährdeter Eisenbahninfrastruktur, stehen ebenso Maßnahmen der polizeilichen Prävention im Vordergrund.

In Rheinland-Pfalz informiert die Bundespolizei Trier die Reisenden u. a. unmittelbar auf Bahnsteigen sowie in Zügen. Schwerpunkte sind hierbei:

- Verhalten als Opfer oder Zeuge einer Straftat (Zivilcourage)
- Sicherheitsgerechtes Verhalten an Bahnanlagen

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Trier
Stefan Döhn
- Pressesprecher -
Telefon: 0651 - 43678-1009
Mobil: 0176 - 78103841
E-Mail: bpoli.trier.presse@polizei.bund.de
E-Mail: stefan.doehn@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de


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