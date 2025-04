Bundespolizei Trier fertigt Luftaufnahmen der Weststrecke Trier

Am kommenden Dienstag, 8. April 2025 ab 13:00 Uhr wird die Bundespolizei Trier in Zusammenarbeit mit dem Landesbetrieb Mobilität die Weststrecke Trier mit einer Drohne überfliegen.





Seit Beginn der reaktivierten Weststrecke am 3. März 2025 verkehren erstmals wieder Personenzüge auf der linken Moselseite. Um Gefahrenpunkte, insbesondere in Bezug auf unbefugte Gleisüberschreitungen festzustellen, möchte die Bundespolizei Trier ihre bisher gewonnenen Erkenntnisse mit der Anfertigung von Luftaufnahmen vervollständigen.



Es werden keine personenbezogenen Daten erhoben. Zufällig aufgenommene Personen und Kennzeichen werden im Bildmaterial unkenntlich gemacht und nicht gespeichert.



