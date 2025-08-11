Bundespolizei Trier erlöst schwerverletztes Reh

Halsenbach (ots) -



In der Nacht zu Samstag (9.8.2025) erlöste eine Streife der Bundespolizei ein schwerverletztes Reh von seinem Leiden.



Zuvor hatte ein auf der Bahnstrecke Simmern - Boppard verkehrender Zug auf Höhe Halsenbach das Reh erfasst. Aufgrund der Schwere der Verletzungen wurde das Tier schließlich mit Schüssen aus der Dienstwaffe erlöst.



Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Trier, übermittelt durch news aktuell