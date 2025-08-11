Halsenbach
Bundespolizei Trier erlöst schwerverletztes Reh
Symbolbild
Symbolbild
Armin Weigel/dpa

In der Nacht zu Samstag (9.2025) erlöste eine Streife der Bundespolizei ein schwerverletztes Reh von seinem Leiden.

Halsenbach (ots) -

Zuvor hatte ein auf der Bahnstrecke Simmern - Boppard verkehrender Zug auf Höhe Halsenbach das Reh erfasst. Aufgrund der Schwere der Verletzungen wurde das Tier schließlich mit Schüssen aus der Dienstwaffe erlöst.

