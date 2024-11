Bundespolizei stellt Nunchaku und Drogen sicher – Fahrer zudem unter Drogeneinfluss

Am Sonntagabend überprüfte die Bundespolizei Trier, im Rahmen der wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen, auf der BAB 60, Grenzübergang Steinebrück einen 21-jährigen Fahrer eines Dacia mit rumänischer Zulassung.





Während der Kontrolle händigte er freiwillig zwei Tütchen mit einer geringen Menge Betäubungsmittel aus. Bei der anschließenden Durchsuchung des Fahrzeugs wurde zugriffsbereit ein Nunchaku unter dem Beifahrersitz aufgefunden.

Zudem verlief ein Drogen-Schnelltest positiv auf THC; ihm wurde eine Blutprobe im nahegelegenen Krankenhaus in Prüm entnommen. Der verkehrsrechtliche Verstoß wird von der Polizei Prüm bearbeitet.



Die Drogen und das Nunchaku wurden sichergestellt und der junge Mann nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen, u. a. Einleitung von Strafverfahren wegen Verstößen gegen das Waffen- und Konsumcannabisgesetz, an seine Wohnanschrift entlassen.



