Bundespolizei nimmt Intensivstraftäter fest

Gegen den aus Belgien eingereisten Mann lag ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Bamberg wegen schweren Bandendiebstahls vor. Im Zeitraum August bis November 2014 beging der 50-Jährige im Rhein-Neckar-Raum gemeinsam mit zwei weiteren Mittätern 26 Einbrüche bei denen eine Gesamtbeute von mehr als 360.000 Euro erzielt und Sachschaden von mehr als 36.000 Euro angerichtet wurde. Aufgrund dessen wurde er zu einer Freiheitsstrafe von 5 Jahren 10 Monaten Haft verurteilt.



Im August 2018 wurde der Vollzug der Restfreiheitsstrafe ausgesetzt und er in sein Heimatland abgeschoben. Infolge des Urteils wurde ihm das Recht auf Einreise und Aufenthalt aberkannt, was für ihn eine befristete Wiedereinreisesperre bis August 2028 nach sich zog. Da er jedoch entgegen des Einreiseverbotes erneut einreiste, wurde er zur Verbüßung der noch ausstehenden Restfreiheitsstrafe von 777 Tagen in die JVA Wittlich eingeliefert.



