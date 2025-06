Bundespolizei nimmt Graffiti-Sprayer fest

7.2025) nahm die Bundespolizei im Bereich des Hauptbahnhofs Koblenz einen Graffiti-Sprayer fest.



Die Gruppe, bestehend aus vier Personen, versuchte beim Erkennen der Streifen zu flüchten. Einer der Täter, ein 27-jähriger Pole wurde nach kurzer Verfolgung festgenommen. Die drei anderen Personen, alle schwarz gekleidet, flüchteten über die Römerstraße in Richtung Karthause. Sie sind zurzeit weiterhin flüchtig.



Am Tatort wurde frisches Graffiti auf einer Fläche von ca. 90 qm an einem abgestellten Personenzug festgestellt. Zudem wurden verschiedene Sprayutensilien (Spraydosen, Sprühköpfe, Handschuhe) und ein Mobiltelefon als Beweismittel sichergestellt. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 4.500 Euro. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 27-Jährige entlassen.



Sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Bundespolizei Trier unter 0651 - 43678-0 entgegen.



