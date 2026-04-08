Bundespolizei nimmt Graffiti-Sprayer auf frischer Tat fest





Der junge Mann, es handelt sich um einen 23-jährigen Deutschen, versuchte beim Erkennen der Bundespolizisten zu flüchten, konnte jedoch nach kurzer Verfolgung gestellt und vorläufig festgenommen werden.



Am Tatort wurde frisches Graffiti auf einer Fläche von ca. 16 qm (Schaden ca. 1.300 Euro) an einem abgestellten Personenzug festgestellt. Zudem wurden verschiedene Sprayutensilien (Spraydosen, Sprühköpfe, Handschuhe, Warnweste) als Beweismittel beschlagnahmt.



Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 23-Jährige entlassen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet.



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