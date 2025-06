Bundespolizei nimmt gesuchten Libyer fest

Im Rahmen eines Mitfahndungsersuchens der Polizei Bitburg nahmen Einsatzkräfte der Bundespolizei Trier am Samstagmittag einen 25-jährigen Libyer im Stadtgebiet Trier fest.





Gegen den zuvor unerlaubt aus der Schweiz eingereisten Libyer liegen vier aktuelle Fahndungsnotierungen vor. Ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Trier wegen Diebstahls, eine Ausschreibung zur Ingewahrsamnahme und zwei anhängige Ermittlungsverfahren.



Da er die gegen ihn verhängte Geldstrafe in Höhe von 4.000 Euro nicht bezahlen konnte, wurde er zur Verbüßung einer 40-tägigen Haftstrafe in die JVA Trier eingeliefert.



Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Trier

Stefan Döhn

- Pressesprecher -

Telefon: 0651 - 43678-1009

Mobil: 0176 - 78103841

E-Mail: bpoli.trier.presse@polizei.bund.de

E-Mail: stefan.doehn@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de





Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Trier, übermittelt durch news aktuell