Bundespolizei liefert Nigerianer nach Luxemburg aus





Gegen den derzeit in einer örtlichen Justizvollzugsanstalt einsitzenden Mann liegt ein europäischer Haftbefehl Luxemburgs wegen unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln (Kokain) in mehreren Fällen vor. Aufgrund dessen wurde er zu 18 Monaten Freiheitsstrafe verurteilt, wovon er noch 434 Tage im Großherzogtum abzusitzen hat.



Die Übergabe erfolgte am Grenzübergang Wasserbilligerbrück.



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