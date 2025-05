Seit über 20 Jahren dominieren Chinesen die Einzel-WM im Tischtennis. Ein Bundesliga-Spieler aus Ochsenhausen will das ändern – doch er scheitert im Finale.

Doha (dpa) – Ein Bundesliga-Profi aus Brasilien hat den WM-Titel im Tischtennis nur knapp verpasst. Der 28 Jahre alte Hugo Calderano von TTF Ochsenhausen verlor im Endspiel in 1:4 Sätzen gegen den Weltranglisten-Zweiten Wang Chuqin aus China. Calderano hätte in Katar der erste Einzel-Weltmeister seit 2003 werden können, der nicht aus dem Land der Tischtennis-Übermacht kommt.

Die aktuelle Nummer drei der Weltrangliste wechselte bereits mit 18 Jahren nach Ochsenhausen. Mit einer persönlichen Bilanz von 16 Siegen in 17 Spielen führte Calderano den schwäbischen Club in dieser Saison auch ins Playoff-Finale der Bundesliga am 15. Juni gegen Borussia Düsseldorf.

Mit einem Weltmeister wird Ochsenhausen dann beim letzten Karrierespiel der deutschen Tischtennis-Legende Timo Boll in Frankfurt am Main dennoch antreten können: Der TTF-Profi Shunsuke Togami aus Japan gewann den WM-Titel im Doppel zusammen mit seinem Landsmann Hiroto Shinozuka.