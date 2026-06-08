Er wurde dreimal NBA-Meister mit Chicago und war später beliebter Kommentator der Bulls-Spiele. Nun ist Stacey King im Alter von 59 Jahren gestorben.

Chicago (dpa) – Die Chicago Bulls trauern um Stacey King. Der ehemalige Basketball-Teamkollege von Superstar Michael Jordan starb am Sonntag im Alter von 59 Jahren. Das gaben die Bulls, für die King zwischen 1991 und 1993 drei Meisterschaften in Serie mit gewann, unter Berufung auf die Familie bekannt.

«Stacey King war ein geschätztes Mitglied der Bulls-Familie und eine der wahrhaft einzigartigen Persönlichkeiten in der Geschichte unseres Vereins. Seine Verbindung zu Chicago, den Bulls und unseren Fans erstreckte sich über mehr als drei Jahrzehnte – zunächst als Spieler und später als die unverwechselbare Stimme, die dazu beitrug, den Bulls-Basketball in die Wohnzimmer von Generationen von Fans zu bringen», sagte Bulls-Vorsitzender Jerry Reinsdorf in einer Erklärung.

Fünf NBA-Stationen

King begann seine NBA-Karriere bei den Bulls, die den 2,11 Meter großen Center aus Oklahoma im Draft 1989 an sechster Stelle auswählten. In seinen fünf Spielzeiten bei den Bulls erzielte er durchschnittlich 6,6 Punkte und 3,3 Rebounds. Insgesamt spielte er acht Spielzeiten in der NBA, wobei seine Laufbahn auch Stationen in Minnesota, Miami, Boston und Dallas umfasste.