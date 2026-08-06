Weil einem Kunden der ohnehin schon rare Bolide noch zu gewöhnlich war, hat Bugatti nur für ihn daraus den Destrier gemacht. Er ist eine der exklusivsten Extrawürste der PS-Welt - auch preislich.

Molsheim (dpa/tmn) – Als wäre ein Bugatti Bolide nicht schon exklusiv genug, hat sich jetzt ein solventer Kunde im Rahmen des Solitaire-Programms ein Einzelstück auf Basis des edlen Rundstrecken-Rennwagens bauen lassen.

Während die Autobauer im französischen Molsheim letzte Hand den neuen Tourbillion legen, haben sie den auf gerade mal 40 Exemplare limitierten Bolide zum Destrier umgebaut. Das hat der Hersteller im Vorfeld der Weltpremiere auf der Monterey Car Week Mitte August in Kalifornien angekündigt.

Edles Kampfross aus Carbon

Benannt nach der Bezeichnung für ein mittelalterliches Ritter-Kampfross, ist er im Gegensatz zum Original nicht mehr nur der Schnelligkeit verpflichtet, sondern der Schönheit. Deshalb haben die Designer alle Schweller und Spoiler heruntergenommen und eine neue, pure Linienführung in die Carbonkarosse gebügelt. Auch das Interieur wurde entsprechend aufgewertet und ist nicht mehr nur funktional, sondern jetzt auch feudal.

Wobei – an Tempo und Nachdruck dürfte es auch dem Destrier nicht mangeln. Immerhin nutzt er den gleichen acht Liter großen 16-Zylinder des Bolide, der hier laut Bugatti auf 1.176 kW/1.600 PS kommt und wie alle neueren Bugatti die 400-km/h-Marke knacken dürfte.



Zum Preis des Destrier macht Bugatti keine Angaben. Doch nachdem schon die ersten beiden Solitaire-Modelle für achtstellige Beträge verkauft wurden, wird auch der dritte Sonderling sicher einen zweistelligen Millionenbetrag kosten, zumal bereits der Bolide preislich bei knapp fünf Millionen Euro lag. Der Destrier ist damit eine der teuersten Extrawürste in der PS-Welt.