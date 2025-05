Wenige Tage nach seiner Verabschiedung ist klar: Felix Brych bleibt dem DFB erhalten. Der Verband will von seiner Erfahrung und Vorbildfunktion profitieren.

Frankfurt/Main (dpa) – Der langjährige Bundesliga- und FIFA-Schiedsrichter Felix Brych wird sich künftig um den Nachwuchs seiner Branche kümmern. Der 49 Jahre alte Münchner übernimmt zum 1. Oktober die Leitung für Talententwicklung und Spitzencoaching bei der Schiri GmbH des Deutschen Fußball-Bundes, wie der DFB mitteilte.

Der Rekord-Referee hatte am vergangenen Samstag beim 2:1 von Union Berlin beim FC Augsburg zum 359. und letzten Mal ein Spiel in der Bundesliga geleitet. «Ich habe während meiner Karriere viel erlebt und bin mir sicher, dass ich mit meiner langjährigen Erfahrung als Schiedsrichter jungen Talenten dabei helfen kann, den nächsten Schritt in Richtung Bundesliga zu gehen», sagte Brych.

«Unglaubliche Fülle an Erfahrung»

Für Knut Kircher, Geschäftsführer Sport und Kommunikation der Schiri GmbH, profitiere der DFB «von einer unglaublichen Fülle an Erfahrung, die es uns ermöglicht, Schiedsrichter-Talente noch besser weiterzuentwickeln». «Daher ist es nur logisch, dass wir Felix für unser Team gewinnen wollten und glücklicherweise auch konnten.»

Brych hatte auch bei den Weltmeisterschaften 2014 und 2018 sowie bei den Europameisterschaften 2016 und 2021 gepfiffen.