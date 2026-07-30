Temperaturen bis zu 40 Grad Celsius? An heißen Tagen ist es besonders wichtig, ausreichend zu trinken. Tipps, wie und wo Sie kostenlos Trinkwasser finden - und warum das auch für die Umwelt gut ist.

Berlin (dpa/tmn) – Sommer in der Stadt: Gerade an heißen Tagen kann man beim Bummeln, Shopping oder Sightseeing schnell Durst bekommen. Da ist es besonders praktisch, dass es an vielen öffentlichen Plätzen gratis Trinkwasser aus Brunnen, Refill-Stationen sowie Wasserspendern gibt.

Wer seine eigene Wasserflasche dabeihat, kann sie unterwegs mit dem kostenlosen Trinkwasser auffüllen und so nicht nur Geld, sondern auch Ressourcen sparen sowie Müll etwa von Einweg- und Plastikflaschen vermeiden. «Und weil Trinkwasser nicht in Flaschen abgefüllt und über weite Strecken transportiert werden muss, ist es ein umweltschonendes Produkt», schreibt die Internetseite «Trinkwasser-unterwegs» – dahinter steckt der BDEW Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft.

Trinkwasser finden

Hier einige Beispiele, wie und wo man unterwegs kostenlos Leitungswasser finden kann:

Öffentliche Brunnen mit Trinkwasser in der Nähe kann man einfach per Smartphone oder Computer per Web- und Mobil-App finden. Die Android-App «Trinkwasser unterwegs» steht etwa kostenlos im Play Store sowie als iOS-App im App-Store zur Verfügung. Wer Lust hat, kann auf der Internetseite auch öffentliche Brunnen melden, die bislang nicht verzeichnet wurden.

In Deutschland und Europa gibt es in vielen Cafés, Restaurants, Läden sowie in öffentlichen Gebäuden zudem sogenannte Refill-Stationen. Diese sind unter anderem erkennbar an einem runden, blauen Aufkleber mit einem Wassertropfen darauf. Auch dort kann man kostenlos Trinkwasser holen. Eine Übersicht mit Standorten in Deutschland gibt es etwa auf der Internetseite von Refill-Deutschland, die vom gemeinnützigen Verein «a tip: tap» koordiniert wird – zu finden über die «Karte von morgen».

Auch die App «Refill» bietet eine Übersicht zu solchen Stationen. Hinter dem kostenlosen Angebot steckt die britische Initiative «City to Sea». Die App ohne Werbung und Bezahlschranke sammelt zwar Personendaten sowie bei GPS-Freigabe Geo-Daten – nutzte diese aber laut Datenschutzvereinbarung (Privacy Policy) nur zur technischen Optimierung der App, schreibt die Verbraucherzentrale in einem älteren Test. Wenn gewünscht, lassen sich Pushnachrichten deaktivieren und der eigene Nutzeraccount einfach löschen.

Wasserstellen für Outdoor-Aktivitäten

Zudem listet die kostenlose Web-App «Watrify» nach eigenen Angaben über 250.000 kostenlose Brunnen und Trinkstationen in ganz Europa. Die App wendet sich insbesondere an Outdoor-Begeisterte, Wanderer, Radfahrer und alle, die gerne draußen unterwegs sind. Dabei verzichtet die werbefreie und unabhängige Web-App nach eigenen Angaben auf jegliches Tracking und Datensammeln. Dahinter steckt eine Privatperson – Jan Schumacher aus Karlsruhe. Laut der Plattform Chip.de stammen die Daten der Karte unter anderem aus Open-Data-Portalen, OpenStreetMap und aus Einträgen der Community.