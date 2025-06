Genua (dpa) – Säbelfechter Frederic Kindler hat bei der Fecht-Europameisterschaft in Genua überraschend die Bronzemedaille gewonnen. Der 26-Jährige besiegte im Viertelfinale den Weltranglisten-Siebten Sandro Bazadze aus Georgien. Im Halbfinale verlor der 43 Plätze schlechter eingestufte Fechter aus Dormagen mit 11:15 gegen den erst 20 Jahre alten Franzosen Remi Garrigue, der auf Position 26 eingestuft ist.

«Die Medaille bedeutet mir wahnsinnig viel. Es ist die erste überhaupt auf Weltcup-, Grand Prix- oder jetzt dieser Ebene. Ich war oft im Team und im Juniorenbereich nah dran. Dieser Erfolg bedeutet mir einfach die Welt. Es ist wirklich kaum zu beschreiben», sagte er.

Sein höher eingeschätzter Mannschaftskollege Matyas Szabo (33), Olympia-Viertelfinalist von Paris, scheiterte im Achtelfinale an Bazadze. Nach der historischen Olympia-Pleite, dem dritten medaillenlosen Olympia-Auftritt in Serie, liegt der Fokus bei den deutschen Fechterinnen und Fechtern auf den Sommerspielen in Los Angeles 2028.