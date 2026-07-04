Serena Williams versetzt die Tennis-Szene mit ihrem Comeback in Aufruhr. Doch ihr Doppel-Auftritt wackelt wegen einer Knieverletzung. Kurz vor dem geplanten Auftritt gibt sie die Entscheidung bekannt.

London (dpa) – Das Doppel-Comeback von Tennis-Star Serena Williams in Wimbledon fällt aus. Die 44 Jahre alte US-Amerikanerin zog kurz vor dem geplanten Erstrunden-Auftritt beim Londoner Rasenklassiker an der Seite ihrer Schwester Venus Williams wegen einer Knieverletzung zurück.

«Es bricht mir das Herz, mich aus dem Doppel zurückziehen zu müssen. Die Rückkehr zum Wettkampf war ein Geschenk, und die Gelegenheit, noch einmal an der Seite von@venuswilliams zu spielen, bedeutete mir alles», schrieb Williams in einem Instagram-Post. «Ich habe alles getan, was ich konnte, aber leider ist mein Knie einfach noch nicht bereit für den Wettkampf.»

Geschwollenes Knie

Die 23-malige Grand-Slam-Turniersiegerin hatte sich nach eigenen Angaben die Verletzung bei ihrem ersten Einzel seit knapp vier Jahren zugezogen, das sie gegen die Australierin Maya Joint in Wimbledon in drei Sätzen verloren hatte.

Auf ihrem Instagram-Post war zu sehen, wie Williams einen Verband am rechten Bein trug und humpelte. Zudem postete die US-Amerikanerin ein Bild mit Spritzen. «Das Foto der Spritzen zeigt die Flüssigkeit, die nach meinem Einzelmatch aus meinem Knie abgesaugt wurde … igitt!», schrieb Williams. «Die gute Nachricht ist, dass mein Knie nicht mehr so stark anschwellen oder sich wieder so viel Flüssigkeit ansammeln sollte», erklärte sie. Die schlechte Nachricht sei, dass sie nicht fürs Doppel bereit sei.

Doppel war erst für Samstag angesetzt

Nach ihrem Einzel-Comeback hatte Williams die übliche Pressekonferenz ausgelassen. Tags darauf gab Williams bekannt, sie habe sich eine Knieverletzung zugezogen. Wegen der Verletzung sei sie von ihren Medienverpflichtungen befreit worden, sagte ihre Agentin Jill Smoller laut der Nachrichtenagentur AP.

Die Organisatoren hatten ihren Doppel-Auftritt verlegt, um dem Superstar mehr Zeit zu geben. Die erste Runde im Frauen-Doppel war im Turnier-Zeitplan eigentlich für Donnerstag und Freitag vorgesehen. Williams' Auftaktpartie war die einzige, die am Samstag ausgetragen werden sollte.