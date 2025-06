Box-Ikone Mike Tyson kifft in Berlin

Ex-Boxweltmeister Mike Tyson ist im Cannabis-Business aktiv. Auf der Hanfmesse in Berlin wird er von vielen Fans umringt - und greift zum Joint.

Berlin (dpa) – Ex-Box-Weltmeister Mike Tyson hat mit einem Besuch der Hanfmesse «Mary Jane» seine Stippvisite in Berlin fortgesetzt. Umringt von vielen Fans zündete er sich dabei einen Joint an. Der 58-Jährige besitzt Cannabisfarmen und vertreibt seine Marihuana-Produkte in mehreren US-Bundesstaaten.

Am Vortag hatte er bereits beim Berliner Tennisturnier das Match zwischen der US-Amerikanerin Coco Gauff gegen die Chinesin Wang Xinyu verfolgt.

Zu der Cannabis-Messe hatten sich nach Angaben der Veranstalter rund 5.000 Branchenvertreter aus etwa 50 Ländern angemeldet.