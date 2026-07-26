In der Darts-Szene endet quasi jedes wichtige Turnier derzeit mit einem Titel von Luke Littler. Ein Ex-Profi feiert den 19-Jährigen in seinem Live-Kommentar.

Blackpool (dpa) – Darts-Weltmeister Luke Littler bleibt das sportliche Maß der Dinge und ist quasi mühelos zum Titel beim zweitwichtigsten Turnier der Welt spaziert. Der 19 Jahre junge Engländer gewann am Abend das Endspiel des World Matchplay in Blackpool mit 18:9 gegen den Waliser Gerwyn Price und wiederholte so souverän den Triumph aus dem Vorjahr. In der Weltrangliste führt Littler nun mit einem Vorsprung von mehr als zwei Millionen Pfund.

Der klare Sieg folgte auf die dominanten Auftritte im Halbfinale (17:5 gegen den Niederländer Dirk van Duijvenbode) sowie im Viertelfinale (16:7 gegen den nordirischen Youngster Josh Rock). «Oh, du böser junger Mann», entfuhr es TV-Experte und Ex-Profi Wayne Mardle bei der Live-Übertragung des Endspiels, als Littler ein Finish von 167 Punkten schaffte.

Littlers Titelsammlung fast komplett

Price, der im kommenden Januar mit 41 Jahren bereits Opa wird und vom Alter her Littlers Vater sein könnte, hatte sich vor dem Endspiel noch zuversichtlich präsentiert. «Wenn ich meine Bestform zeige, werde ich gewinnen», hatte Price gesagt. Der ehemalige Rugby-Profi spielte dann wirklich exzellent, doch für Littler reichte es bei Weitem nicht.

Die Trophäensammlung von Littler ist mit 19 Jahren fast komplett. Der englische Star der Darts-Szene hat zweimal die WM und zweimal das World Matchplay gewonnen, dazu Titel beim World Grand Prix und dem Grand Slam of Darts eingefahren. Der letzte bedeutende Erfolg, der Littler noch fehlt, ist ein Titel bei der Europameisterschaft. Diese findet von 22. bis 25. Oktober in Dortmund statt.