Fünf ist Trümpf - dieser alte Post-Slogan gilt auch für das neueste X-Modell von BMW. Denn das trägt nicht nur eine Fünf im Namen und geht in die fünfte Auflage, sondern kommt auch mit fünf Antrieben.

Spartanburg (dpa/tmn) – Der BMW X5 geht in die fünfte Generation: Im US-Werk Spartanburg hat der Münchner Hersteller jetzt das Tuch von der neuen Auflage seines großen Geländewagens gezogen und die Markteinführung der ersten Varianten für Ende November angekündigt.

Die Bayern wollen mit ein bisschen Zuwachs bei Länge (4,99 Meter) und Radstand (3,04 Meter) den Alltagsnutzen mehren. Zudem versprechen sie mit dem Infotainment der Neuen Klasse mehr Unterhaltung für unterwegs – samt der Displayleiste unter der Frontscheibe und erstmals einem eigenen Beifahrerbildschirm. Und weitreichende Autonomie beim Fahren auf der Autobahn und in der Stadt soll für mehr Entspannung sorgen.

Antriebsvielfalt unter der Haube

Doch was den X5 zum wahren Multitalent in der Modellpalette machen soll, ist seine Antriebsvielfalt: Als erster BMW überhaupt kommt er mit Benzinern und Dieseln, als Plug-in-Hybrid und mit E-Antrieb sowie mit Brennstoffzelle.



Los geht es Ende des Jahres zu Preisen 94.800 Euro mit zwei Reihensechszylindern mit je drei Litern Hubraum und 48-Volt-Booster. Als Diesel leistet dieser X5 40d laut BMW 210 kW/286 PS und schafft 230 km/h. Als Benziner heißt er X5 40 und steht mit 294 kW/400 PS, 250 km/h und einem Preis von 98.800 Euro in der Liste.

In der zweiten Charge gibt es dann ab Frühjahr zu Preisen von 102.800 Euro aufwärts zwei Plug-in-Hybride mit bis zu 450 kW/612 PS und bestenfalls 102 Kilometern elektrischer Reichweite. Sowie für ebenfalls 102.800 Euro den iX5 60 als ersten rein elektrischen X5. Er bekommt dem Hersteller zufolge zwei E-Maschinen mit zusammen 425 kW/578 PS für bis zu 210 km/h sowie einen Akku mit einer Kapazität von 141 kWh. Dieser soll eine Normreichweite von bestenfalls 845 Kilometern ermöglichen und eine maximale Ladeleistung von unter den deutschen Herstellern aktuell konkurrenzlosen 460 kW erreichen.

Auch mit Brennstoffzelle rollt der BMW an

Als fünften im Bunde kündigt BMW für die weitere Karriere des neuen X5 eine Brennstoffzellen-Variante mit rund 750 Kilometern Reichweite an, die zudem erstmals auch Allradantrieb bekommen soll. Außerdem soll es schon bald einen V8-Benziner für die M-Version geben.

Nach fast 30 Jahren und über drei Millionen Exemplaren sollte der X5 zwar eine bekannte Größe sein, doch haben die Bayern auch beim Design noch einmal nachgeschärft. Und falls trotzdem noch jemand Probleme bei der Zuordnung hat, hilft die neue Lichtsignatur. Die LED-Elemente der Tagfahrleuchten ergeben jetzt ein markantes X.