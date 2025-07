In der kommenden Zweitligasaison ist das Samstagabend-Topspiel live bei RTL zu sehen. Den Startschuss bildet die Begegnung zwischen dem Drittliga-Meister und der Fortuna aus Düsseldorf.

Köln (dpa) – Mit der Partie zwischen Arminia Bielefeld und Fortuna Düsseldorf startet RTL am 2. August (20.30 Uhr) in die Übertragung der neuen Saison der 2. Fußball-Bundesliga. Am zweiten Spieltag folgt (9. August, 20.30 Uhr) das Traditionsduell zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und dem FC Schalke 04, wie der Sender mitteilte. Die Übertragungen beginnen jeweils um 20.15 Uhr.

RTL und der Schwestersender Nitro zeigen in der kommenden Saison das Samstagabend-Topspiel der 2. Bundesliga im Free-TV. Die Sendergruppe hat sich die entsprechenden Rechte gesichert, die noch bis zum Ende der vergangenen Spielzeit bei Sport1 lagen. Überdies präsentiert RTL auch weiterhin Spiele der deutschen Nationalmannschaft sowie Begegnungen der Europa League und Conference League.