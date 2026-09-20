Tennis
Besondere Zuschauerinnen sehen Zverev-Sieg
Tennis: Davis Cup Deutschland - Kroatien
Zverevs Mutter Irina (l) hatte beim Davis Cup eine besondere Aufgabe.
Friso Gentsch. DPA

Alexander Zverev hat nach dem US-Open-Triumph auch sein erstes Spiel im Davis Cup gewonnen. Dabei hatte er zwei besondere Zuschauerinnen.

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Halle/Westfalen (dpa) – Normalerweise meidet Alexander Zverevs Mutter Irina die Spiele ihres Sohnes, weil sie auf der Tribüne zu nervös ist. Beim Davis-Cup-Duell mit Kroatien im westfälischen Halle machte sie aber eine Ausnahme – und hatte eine besondere Aufgabe. Als Oma musste sie auf Zverevs Tochter Mayla aufpassen.

«Es kam so, dass Mayla halt gerne zuschauen wollte und deswegen musste Mama zuschauen. Da gab es keine Wahl», erklärte Zverev den ungewöhnlichen Besuch seiner Mutter. Mayla stammt aus der früheren Beziehung des Tennis-Stars mit dem Model Brenda Patea.

Irina, Mayla und Zverevs Freundin Sophia Thomalla sahen einen souveränen Sieg des US-Open-Champions, der sich gegen den Kroaten Matej Dodig mit 6:4, 7:6 (7:3) durchsetzte und das deutsche Team in Führung brachte. Weil Daniel Altmaier danach aber gegen die kroatische Nummer eins Dino Prizmic mit 4:6, 3:6 verlor, steht es nach dem ersten Tag nur 1:1. Die Entscheidung über den Einzug in die Finalrunde fällt am Sonntag.

© dpa-infocom, dpa:260920-930-712605/1

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