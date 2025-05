München (dpa) – Im Jahr 2029 werden keine Spiele der Basketball-EM in Deutschland stattfinden. Die Bewerbung mit dem Spielort München ging bei der Vergabe des Weltverbandes Fiba leer aus. Stattdessen erhielten Griechenland mit Athen, Slowenien mit Ljubljana, Estland mit Tallinn sowie Spanien mit Madrid den Zuschlag für das Turnier.

Das Eröffnungsspiel könnte demzufolge vor 80.000 Zuschauern im Estadio Santiago Bernabéu stattfinden, in dem normalerweise der Fußballclub Real Madrid seine Heimspiele austrägt.

WM der Frauen 2026 in Berlin

Deutschland war einer der vier Gastgeber bei der coronabedingt um ein Jahr verschobenen Europameisterschaft 2022. Damals fand eine Vorrundengruppe in Köln sowie die komplette Endrunde ab dem Achtelfinale in Berlin statt. In diesem Jahr steigt die Frauen-EM teilweise in Hamburg, wo die deutschen Basketballerinnen ihre Vorrunde absolvieren. Die Basketball-WM der Frauen 2026 findet komplett in Berlin statt.