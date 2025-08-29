Leverkusen (dpa) - Bayer Leverkusen gibt einen weiteren Leistungsträger ab. Nach übereinstimmenden Medienberichten hat sich der Fußball-Bundesligist mit dem FC Arsenal aus der englischen Premier League über einen Wechsel von Abwehrspieler Piero Hincapie geeinigt. Auch der 23-Jährige ist sich demnach mit Arsenal über die Vertragsdetails einig.

Nach Angaben des Portals The Athletic, von Sky und vom Transfer-Experten Fabrizio Romano handelt es sich zunächst um eine Leihe für eine Saison mit einer anschließenden Kaufverpflichtung in Höhe von 52 Millionen Euro. Laut Sky trete diese definitiv in Kraft. Der Deal beinhaltet zudem eine Weiterverkaufs-Beteiligung in Höhe von zehn Prozent für Bayer.

Zuvor hatte Bayer in diesem Sommer mit Florian Wirtz, Jeremie Frimpong (beide FC Liverpool), Granit Xhaka (AFC Sunderland), Jonathan Tah (FC Bayern) und Lukas Hradecky (AS Monaco) bereits andere Schlüsselspieler der Meister-Mannschaft von 2024 verloren. Auch Erfolgstrainer Xabi Alonso verließ den Club vor dieser Saison in Richtung Real Madrid.